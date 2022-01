Após encontro com Eduardo Paes, Teresa Cristina testa positivo para Covid

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Teresa Cristina usou suas redes sociais no fim da tarde desta segunda (3) para anunciar que testou positivo para a Covid-19. Ela contou que fez o exame na última sexta (31), e está praticamente assintomática, “só com um pouquinho de cansaço e coriza”. Dois dias antes, Teresa participou de um encontro festivo com o prefeito do Rio Eduardo Paes, dois secretários municipais e músicos ligados ao samba, como Moacyr Luz e Jorge Aragão.