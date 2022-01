O que Leonardo DiCaprio achou do final de ‘Não Olhe para Cima’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assunto que dominou as redes no fim de 2021, o filme “Não Olhe para Cima”, você já deve saber: tem um elenco estelar e critica abertamente o negacionismo e a influência exagerada das redes sociais junto à opinião pública, numa sátira sobre o descaso das autoridades e da humanidade em relação à ciência.

O filme (temos spoilers a partir daqui) termina de forma comicamente sombria, mas não para os personagens de Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, cientistas que descobriram o cometa apocalíptico e tentaram alertar a humanidade sobre o que estava por vir.

Enquanto um pequeno grupo de privilegiados foge para outro planeta escapando da extinção humana, os personagens de DiCaprio e Lawrence escolhem passar os momentos finais na Terra em um jantar com a família e amigos queridos. “Isso é o que eu adorei no final. Seria realmente como eu reagiria na vida real”, disse.

Engajado em causas de preservação ambiental e uma das celebridades de Hollywood mais atuantes na questão do aquecimento global, DiCaprio se anima quando o assunto é a mensagem que conseguiu passar com esta cena: “Somos uma espécie coletiva, eu gostaria de estar com as pessoas que amo e ignorar o armagedom iminente. Aquela cena da mesa de jantar é o que realmente me convenceu a participar do filme. Se não tivesse essa mudança no tom, eu não estaria tão entusiasmado para fazer este trabalho”.