Lula ou Bolsonaro: quem foi mais mencionado por Ciro Gomes no JN

A coluna – que adora números – foi atrás. Na entrevista concedida nesta terça-feira, 23, ao Jornal Nacional, Ciro Gomes (PDT) citou, no total, 20 vezes os nomes de seus principais adversários: Bolsonaro (PL) foi citado onze vezes, Lula (PT) foi mencionado em nove ocasiões. Em certo momento, Ciro criticou a possível reeleição do presidente: “Só eu estou preocupado com isso, não é possível. A política não pode ser reduzida a essa coisa odienta, sabe? O Bolsonaro é um protesto contra a corrupção e a crise econômica que o PT produziu? Agora a frustração com o Bolsonaro, a gente vai voltar ao passado? O Brasil não aguenta mais isso”. Depois, o foco foi o petista. “Lula foi parar na cadeia governando com esse modelo. É o que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão na expressão elegante do Fernando Henrique ou nessa adesão vexaminosa e corrupta ao centrão”.