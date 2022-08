Ciro Gomes agrada no JN e dá dor de cabeça para a esquerda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ciro Gomes (PDT) foi o segundo entrevistado na rodada de conversas entre William Bonner e Renata Vasconcellos com candidatos no Jornal Nacional. Nesta terça-feira, 23, o presidenciável discursou sobre seus planos de governo e se colocou como a “única terceira via possível”. A repercussão não poderia ter sido melhor – tudo bem que a comparação até aqui não ajuda, afinal a da noite anterior foi com Jair Bolsonaro (PL) e suas verborrágicas fakenews. A julgar pelo termômetro implacável das redes sociais, sempre acalorado na polarização entre Bolsonaro e Lula (PT), a boa aceitação de Ciro agitou a esquerda, temerosa de perder preciosos votos que façam o petista decidir a vitória já no primeiro turno.

Gente ces não inventa moda de gostar de Ciro sazora não ehn?! Se aquieta Pow, Foca no #LulaNo1ºTurno — Douglas do Catarino (@dotecatarino) August 24, 2022

O Ciro tem argumento mais não tem o povo com ele, ele seria um bom presidente, mas vocês não estão preparados pra essa conversa.#CiroNoJN pic.twitter.com/LgzadOU94r — Giihnresende (@giihnresende) August 23, 2022

Quem tá votando em Ciro no primeiro turno não tá votando pra ele ganhar, tá votando pra ter um segundo turno sangrento entre lula e bolsonaro. Não tem um eleitor de Ciro que acredite nessa vitória. Parem de ser egoistas com esse pseudoexercício da democracia. Tem gente morrendo — rulita pantaneira (@juliaccarvallho) August 18, 2022

Não vou votar no Ciro, mas é inegável a oratória e a eloquência dele. Um cara de raciocínio extremamente rápido para dar uma resposta.#CiroNoJN — ANDERS ON (@super_anderson_) August 23, 2022

Os fanáticos por Bolsonaro estão irritadíssimos porque Bonner e Renata não interromperam Ciro durante suas falas. Porém, esqueceram que há uma grande diferença entre apresentar planos de Governo e propagar fake news. #JornalNacional pic.twitter.com/u8qwpxRkE5 — edu (@eduwoos) August 24, 2022