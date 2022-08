Os sete pecados de Bolsonaro no JN difíceis de perdoar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sobre ter xingado ministro do STF: “Falando a verdade, quando fala ‘xingar ministro’, não existe. Isso não existe. É fakenews da sua parte”.

Sobre estimular protestos antidemocráticos: “Podem ter levantado uma faixinha no meio da multidão ‘Ai-5’. Bom, isso aí é uma coisa que no meu entender não leva a lugar nenhum”.

Sobre fakenews na vacinação: “A Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais, daí eu usei uma figura de linguagem, ‘jacaré’ Figura de linguagem, Sim. Não é brincadeira isso, faz parte da literatura portuguesa. Brincadeira é num momento difícil pro Brasil a imprensa desautorizar os médicos, pela sua liberdade, de crime”.

Sobre o combate à pandemia: “Menos de quarenta e oito horas cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários”.

Sobre desmatamento: “Abuso do Ibama. Fiscalizações. Sim, por parte do Ibama. O que diz a lei? Um trator, por exemplo, você tem que tacar fogo se não puder retirar daquele local. O que muitas vezes o pessoal do Ibama faz? Taca fogo mesmo podendo retirar o material de lá. Não está derrubando a árvore da Amazônia, está derrubando em áreas… Nem a lei não fala se é um local permitido ou não”.

Sobre ser contra o meio ambiente: “Primeiramente, destruidor de floresta. É uma mentira. Ninguém quer destruir Floresta por livre espontânea vontade”.

Sobre acordos com o centrão: “Você está me estimulando a ser ditador. Porque o centrão são mais ou menos trezentos parlamentares. Se eu deixar eles de lado eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São quinhentos e treze deputados”.