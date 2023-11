‘Lamento a perda da produção literária na TV’, diz Mauro Alencar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A trajetória da literatura na TV, do teleteatro ao streaming, no Brasil e no mundo. É este o mote do debate “Literatura e televisão”, que acontece na Academia Brasileira de Letras (ABL), com a presença do pesquisador Mauro Alencar, doutor em Teledramaturgia pela USP. O evento acontece na próxima terça-feira, 21, com entrada franca.

“É fundamental para a indústria do entretenimento os eventos promovidos pela ABL. Reveem conceitos, estéticas e apresentam novos caminhos, novas diretrizes e possibilidades de produção. A literatura foi a base da televisão brasileira, desde a sua inauguração, em diversos momentos da história da Comunicação. Entre eles, um escudo criativo contra a censura federal. Mas lamento a perda da sistematização da produção literária na TV, que teve seu auge com incentivo do governo tanto na Globo quanto na TV Cultura”, diz Mauro à coluna. Imperdível!