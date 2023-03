Klara Castanho fala pela primeira vez da violência que sofreu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Klara Castanho falou pela primeira vez sobre o estupro e a gravidez que se tornaram públicos no ano passado. Em participação no Altas Horas, que irá ao ar neste sábado, 4, a atriz deu uma declaração sobre as experiências traumáticas que viveu. A gravação faz parte do especial do Mês da Mulher, e contou com a presença da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara e da jornalista Sandra Annenberg.

A violência sexual foi abordada durante a conversa e a atriz desabafou: “Foi um período de recolhimento voluntário depois de tudo o que aconteceu no ano passado. Depois que vim a público, de novo, de forma forçada , eu denunciei todos os crimes aos quais fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta neste momento, e ainda bem, é confiar na Justiça e eu confio muito. Não só na Justiça, mas numa Justiça maior”. As falas da jovem no programa foram antecipadas pelo O Globo.