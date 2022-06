Vêm à tona o estupro da atriz Klara Castanho e seu desfecho assustador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Klara Castanho, 21 anos, veio a público neste sábado, 25, relatar que engravidou após ser estuprada. Seu nome começou a ser sondado após uma influencer divulgar que uma ex-atriz mirim da TV Globo havia engravidado e doado o bebê de forma precoce. Klara então resolveu fazer um post no Instagram com detalhes fortes sobre o drama que viveu nos últimos meses. “Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que eu sofri. Eu fui estuprada” (leia o relato completo mais abaixo).

Após divulgação da carta aberta, vários famosos se manifestaram em sua rede social. Pathy de Jesus escreveu: “Muito amor pra vc Klara!!” Cacau Protásio: “Sinta todo meu amor e minha oração por você!”. Isabella Fiorentino: Menina maravilhosa!!!!!”. Sophia Abrahão: “Linda! estamos com vc”. Fabiana Karla: “Querida todo meu amor e carinho pra você. Receba o meu abraço”. Rosane Gofman: “Te amo! Te amo! Te amo!”.

Seu primeiro papel como atriz foi na série Mothern, no GNT. Karla estreou na TV aberta em 2008, na novela Revelação, do SBT. Foi para a Globo em 2009, quando viveu a primeira vilã-mirim da história das telenovelas, em Viver a vida. Entre os trabalhos mais recentes, foi a protagonista do filme Confissões de uma garota excluída, da Netflix; o filme Galeria Futuro e a série De volta aos 15, também da empresa de streaming.