José Dumont é alvo de outro inquérito de estupro

Após a prisão de José Dumont no Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual da Paraíba pretende retomar uma investigação de 2013, na qual o ator foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. O crime teria acontecido em 2009 na cidade de Cabedelo, onde o ator mantinha um apartamento. Documentos que a imprensa teve acesso trazem depoimentos de duas testemunhas de abusos por parte do ator contra um grupo de meninos.

Em um deles, uma mulher afirma que viu quando Dumont acariciar “as pernas e o rosto da criança, que as crianças que costumavam frequentar o apartamento do ator eram pobres, que ouviu comentários das crianças de pratica se sexo anal, porém nunca chegou a ver tal prática”. Uma outra testemunha relatou que o ator “sempre estava acompanhado de crianças do sexo masculino, que as mães dos meninos do condomínio não permitiam que estes fossem ao apartamento do ator, pois achavam estranho o comportamento”. Também segundo seu relato, viu “uma criança baixando o short e o ator ficou olhando para ela, que a criança levantou a roupa e José Dumont o abraçou e acariciou as partes intimas desta criança; que o ator costumava jogar bola com os meninos e sempre dava um jeito de acariciar os órgãos genitais das crianças e ficava olhando para ver se tinha alguém observando”.

A Justiça da Paraíba tentou falar com o artista seis vezes desde 2013, inclusive na sede da Globo e da Record, emissoras onde ele já trabalhou. Mas nunca foi encontrado para receber a intimação. Agora, sua prisão foi resultado de uma ação da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) do Rio de Janeiro, que investiga suposto abuso de um fã de 12 anos.