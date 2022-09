José Dumont diz à polícia que pornografia era ‘estudo para trabalho’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em depoimento prestado à polícia, José Dumont, preso em flagrante nesta quinta-feira, 15, disse que as imagens de pornografia infantil armazenadas eram de sua propriedade e faziam parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”. O ator negou já ter fotografado, filmado, produzido ou editado imagens de crianças e adolescentes em contexto pornográfico. Foram encontrados cerca de 240 arquivos de pornografia infantil, totalizando 98 megabytes, entre fotos e vídeos, em um computador e no celular do ator. Alguns desses arquivos mostram cenas de sexo entre crianças de 8 anos, além de fotos de bebês.

Dumont estava escalado para Todas as Flores, novela da Globoplay de autoria de João Emanuel Carneiro, e seu personagem seria um abusador de menores. Com a prisão, ele foi imediatamente retirado da trama.