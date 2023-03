José de Abreu manda recado para apoiadores de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a presidência de Jair Bolsonaro o uso de verbas concedidas pela Lei Rouanet era visto como “mamata” ou “roubo de dinheiro de público” por parte de seus apoiadores. Entre os muitos artistas acusados de desviar dinheiro público, José de Abreu se manifestou diversas vezes sobre a questão. Nesta quinta-feira, 23, ele publicou nas redes sociais um ofício com a sua situação cadastral no mecanismo de Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), criado pela Lei Rouanet. O ator não possui qualquer pendência no Pronac e está habilitado a propor novas ações culturais que busquem os benefícios fiscais da lei.

Na legenda da publicação Abreu mandou um recado para o ex-presidente e alfinetou quem o acusava. “Depois de 6 anos sendo acusado injustamente durante o mandato de 4 ‘ministros’ e uns 4 ‘secretários’ de Temer e Bozo, finalmente saiu minha ‘situação cadastral’ no MinC em relação à Lei Rouanet. Preparem os bolsos e contratem advogados. As matérias e os posts estão bem guardados. Afinal o print é eterno”, escreveu o ator.