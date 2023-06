Jornalista se pronuncia após demissão da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A jornalista da Globonews, Cecilia Flesh, foi demitida do Grupo Globo nesta terça-feira, 13, depois de 17 anos de carreira no canal. Agora, a ex-apresentadora vai ser substituída pela Monica Wadvolgel e Tiago Eltz no Em Ponto, programa que apresentava todas as manhãs de 6h às 9h. A demissão ocorreu depois que Flesh criticou a emissora no podcast “É Noia Minha?”, que foi ao ar no dia 27 de abril.

A jornalista assim se pronunciou pela primeira vez desde o ocorrido, nesta quarta-feira, 13, em uma rede social: “Prometo que depois venho aqui e falo, ok? MUUUUUITO OBRIGADA por toda a enxurrada de carinho dos amigos virtuais e não virtuais. Estou BEM. Mesmo.”

“Após 17 anos de frutífera colaboração, Cecilia Flesch deixou hoje de fazer parte dos quadros da GloboNews. Em reunião com ela no Rio na tarde de hoje, a direção do canal pôde agradecer a ela pelos anos de dedicação. O ‘Em Ponto’ terá como apresentadores Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, com estreia prevista para os próximos dias. Até lá, o telejornal será apresentado interinamente por Bete Pacheco”, comunicou a emissora em nota.

