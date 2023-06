Apresentadora fala mal da Globo e some da programação no dia seguinte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apresentadora Cecília Flesch está em uma situação complicada com o Grupo Globo. Após dar uma entrevista em que fala mal da GloboNews, ela foi afastada do programa que apresentava todas as manhãs e chamada para uma reunião de emergência. Bete Pacheco foi a escolhida para substituir a jornalista no Em Ponto, das 6h às 9h.

O afastamento ocorreu um dia após a repercussão de uma entrevista da jornalista ao podcast É Noia Minha?, que foi ao ar em 27 de abril. “[A GloboNews] Está um saco. Só tem política e economia, economia e política, política e economia”, disse Cecília. Ela ainda contou que um grupo de profissionais chamam o canal de “RivoNews”, em referência ao remédio Rivotril, um tranquilizante com efeito sedativo. Além disso ela afirmou que recorre a joguinhos no celular para se entreter ao longo das três horas ao vivo diante das câmeras.