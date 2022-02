Jogador brasileiro naturalizado ucraniano pode ser convocado pelo exército

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-jogador do Santos, o paulista Junior Moraes, de 34 anos, pode ser convocado pelo exército da Ucrânia para ir ao front na conflito contra a Rússia. O atacante, um dos 13 brasileiros no time do Shakhtar Donetsk, naturalizou-se ucraniano em 2019 para defender a seleção daquele país. Moraes corre o risco de juntar-se aos militares ucranianos por causa do estado de mobilização geral decretado na noite desta quinta-feira (24) por Volodymyr Zelensky.

O presidente da Ucrânia anunciou que cidadãos do sexo masculino entre 18 e 60 anos estão proibidos de sair do país enquanto o decreto estiver em vigor (90 dias) e convocou todos os recrutas e reservistas aptos a ir para a frente de batalha.