João Emanuel Carneiro aponta a nova realidade das novelas no país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 26 out 2022, 18h50 - Publicado em 27 out 2022, 07h01

Por Valmir Moratelli Atualizado em 26 out 2022, 18h50 - Publicado em 27 out 2022, 07h01

Que Todas as Flores já é sucesso no Globoplay, disso não se discorda. Assim como também é sabido que o texto de João Emanuel Carneiro poderia perfeitamente ser exibido em horário nobre na TV Globo, como era previsto – foi substituído por Travessia, de Glória Perez. João conversou com a coluna durante a festa de lançamento da sua produção, no Rio, e torce para que novelas mais enxutas sejam a nova realidade no país.

Quais foram as mudanças de Todas as Flores para o streaming? Eu tive que mudar a novela para ela ficar mais concisa e matei uns oito personagens. Além disso, precisei mudar todos capítulos para ficar entre uma série e uma novela.

Você ficou chateado? Chateado (pensativo)…? Não, achei muito bom. Por dois motivos, eu acho um desafio novo toda essa mudança do nada; e segundo, que eu acho as novelas de 180 muito grandes. Sempre achei, acho que esse caminho é o mais correto e talvez o mais sensato.

Esse é o caminho das novelas daqui para frente? Deus queira que seja, eu acho muito longo ter que escrever 180, 200 capítulos. É exaustivo!

Estrear novela quase na véspera do segundo turno se torna um desafio maior? Não, a novela já estava em andamento bem antes disso. Não pensei em eleição.

E depois ainda tem Copa do Mundo. Não prejudicaria a audiência? É verdade, tem tudo que poderia ter, não pensei por aí. Mas quando é para fazer sucesso, faz. Eu acho que tem isso. Não há evento que segure.