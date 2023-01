Gusttavo Lima amarga prejuízo e cancela seu bloco em Salvador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segue forte a maré de más notícias para o sertanejo bolsonarista Gusttavo Lima. O Bloco do Embaixador, que ele comandaria no circuito Barra/Ondina, no carnaval de Salvador, foi cancelado. Os abadás no valor de 2 mil reais não tiveram a venda esperada. Organizadores até chegaram a oferecer desconto, mas não teve demanda.

Recentemente, Gusttavo se envolveu uma polêmica durante um show de réveillon, quando uma fã se irritou com seus discursos de extrema direita e arremessou uma garrafa na cabeça do artista. A mulher, que se sentiu enganada, aguarda ressarcimento pelo ingresso do show.