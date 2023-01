Globo já ignora ‘Travessia’ e ainda colhe frutos de ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem ligou a TV para assistir ao programa Mais você dessa sexta-feira, 6, pode ter estranhado. Afinal, Ana Maria Braga tomava café alegremente com Isabel Teixeira, a magnífica interprete de Maria Bruaca, de Pantanal. O assunto era a repercussão das cenas da novela, que saiu do ar no já longínquo começo de outubro. Ana Maria até explicou que a entrevista com Isabel deveria ter ido ao ar há duas semanas, mas foi cancelada devido à cobertura da morte de Pelé.

Como se percebe, Pantanal continua rendendo assunto nos programas da emissora. Isso porque sua sucessora, Travessia, não disse a que veio e se tornou um pesadelo interno. A Globo precisa de uma novela como “carro-chefe” para ser repercutida em outros horários da grade televisiva. Esta autopromoção faz parte do sucesso de marketing que alimenta os programas (Mais você, Encontro etc). O problema é que ninguém quer saber de Travessia. E divulgar uma novela que já não está mais no ar fica estranho demais. Fica a pergunta: Até quando Pantanal estará entre nós?