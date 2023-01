A ‘barriga’ que está ruindo a audiência de ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na última sexta-feira, 30, foi ao ar em Travessia, uma cena que representa o que virou a novela das 9 da TV Globo: o casal Oto (Romulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves) surge dançando. Ficam longos minutos no ar apenas… dançando. Não há falas, romance, drama, nada. No jargão dos roteiristas, isso se trata de uma “barriga”. O nome se deve a cenas que não acrescentam em nada ao enredo, são “gorduras” a mais para embromar os capítulos ou que deveriam ter sido cortadas na edição.

A coluna, aliás, já apontou os verdadeiros culpados por esse fracasso. O casal romântico da trama voltou a ser usado como “barriga” um dia depois, quando surge na praia pulando e jogando água um no outro. As cenas bobas de Oto e Brisa traduzem o significado de Travessia no ar atualmente, sendo ela uma grande “barriga” na programação da emissora. O telespectador, cheio de opções no streaming, já se ligou que segue sendo enganado pela autora. A audiência baixíssima é reflexo desse divórcio diário no horário das 21h. Enquanto isso, Gloria Perez tenta se justificar nas redes sociais.