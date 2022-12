Globo censura piada de Paulo Vieira com Cássia Kis

O humorista Paulo Vieira revelou neste domingo, 25, que teve uma piada censurada no prêmio Melhores do Ano do Domingão com Huck. No Twitter ele afirmou que mencionou o nome de Cássia Kis durante a gravação, mas o programa que foi ao ar não tratou da atriz que vem colecionando polêmicas dentro e fora da Globo. “Perdi o início, entrou minha piada com a ‘Cássia beijos’?”, questionou em um comentário que já foi excluído das redes sociais. A premiação, gravada no dia 16 deste mês, foi ao ar no domingo e muitas intervenções sarcásticas do comediante fizeram sucesso nas redes, como a ironia com manifestações bolsonaristas.