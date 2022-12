Paulo Vieira critica Bolsonaro e pede volta de Faustão à Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paulo Vieira apresentou a cerimônia de Melhores do Ano da Globo ao lado de Luciano Huck, no domingo, 25. Durante a noite de homenagens a diversos profissionais das áreas do entretenimento e da televisão, o comediante avisou que não aceitaria perder na categoria de melhor humorista para Fábio Porchat ou Tatá Werneck. Ele ironizou as manifestações bolsonaristas e pediu a volta do Faustão, hoje na Band, à emissora.

“Se eu não ganhar, eu não vou aceitar a derrota. Não vou, meu bem. Eu vou pedir voto impresso, derrubar os carrinhos da Globo, eu vou botar fogo no carrinho. Eu vou na porta do quartel para pedir a volta do Faustão… Eu vou ficar aqui plantado. Não me dê esse prêmio para você ver”, disse Paulo Vieira, que arrancou gargalhadas dos convidados.