Giovanna Ewbank se irrita sobre suposta traição de Bruno Gagliasso

Boatos de uma suposta traição de Bruno Gagliasso à Giovanna Ewbank repercutiram nas redes sociais na última semana. Na sexta-feira, 10, a apresentadora se pronunciou para esclarecer sobre o caso. “Sigo a vida e deixo que o tempo mostre que é mentira, né? Tão absurdo que fiquei muito impressionada. Três coisas me chamaram atenção: a primeira, que a matéria começou dizendo que o meu casamento está na corda bamba, porque o Bruno teria me traído recentemente. O que, para o jornalista e para a sociedade, é superokay, supernormalizado, tanto é que ele joga sem nenhuma apuração ou alguma responsabilidade, né?”.

A atriz também pontou sobre as diferenças de tratamento, no quesito ‘traição’, entre homens e mulheres. “Eu já estaria sendo esculachada, chamada de vagabunda para baixo, né? Porque a traição do homem é legitimada e, muitas vezes, inclusive, é incentivada”. Outro ponto foi o boato de que Bruno seria o patrocinador do Quem Pode, Pod, seu podcast com Fernanda Paes Leme. “Duas mulheres bem-sucedidas nunca poderiam estar fazendo sucesso, profissionalmente, sem ajuda de um homem, sem um homem estar custeando isso, né?. Esse apartamento em que estou aqui, eu comprei sozinha para poder vir morar com os meus filhos, já que o meu casamento está abalado, né? E obviamente, como sou mulher, e eu comprei sozinha esse apartamento, ele é muito menor e muito menos luxuoso do que as outras propriedades que eu e o Bruno temos como casa”, disse em tom de ironia.

Por fim, a comunicadora esclareceu que seu casamento segue bem. “E para quem quiser saber, para quem tiver interessado, eu continuo muito bem casada, muito obrigada, bem feliz, graças a Deus, com os meus filhos e muito bem-sucedida. É isso, gente. Vamos refletir. Beijo”.