Como Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso lidaram com o racismo dos filhos

Racismo é uma ferida aberta no cotidiano de Giovanna Ewbank, 35 anos, e Bruno Gagliasso, 40, desde que adotaram na África os filhos Títi e Bless, de 9 e 7 anos. Em julho, mais um episódio explícito em um restaurante em Portugal, onde passavam as férias, viralizou nas redes sociais: quando uma cliente branca atacou as crianças com xingamentos sobre sua cor, Giovanna não teve dúvida — confrontou a mulher, que acabou presa. “Foi a primeira vez que a minha filha me viu combatendo o racismo de frente”, diz ela, que também é mãe de Zion, 2. Enquanto protege a prole, o casal segue atuando em streamings rivais. Giovanna interpreta uma bruxa em A Magia de Aruna, produção da Disney+ com lançamento previsto para 2023. Gagliasso está em Santo, da Netflix, que vai emendar com o longa Biônicos, da mesma plataforma.

Publicado em VEJA de 28 de dezembro de 2022, edição nº 2821