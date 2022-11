Galvão Bueno tem alta após Covid, mas quebra tradição na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O apresentador Galvão Bueno teve alta do hospital, depois de uma semana internado devido a COVID-19. No entanto, por questões de complicações no calendário do narrador, ele desfalcará a equipe de transmissão na abertura da Copa do Mundo do Catar, quebrando uma tradição de 36 anos. O narrador Luís Roberto é quem assumirá a função de Galvão quando a bola rolar pela primeira vez no torneio, neste domingo, 20. Galvão mandou um recado aos seus seguidores, preocupados com seu quadro de saúde. “Tome muito cuidado. A COVID voltou forte, forte mesmo. Vim dizer que eu estou inteiramente recuperado, com alta médica e vou para casa. É questão de dois dias para eu pegar o avião e ir para o Catar”.

A 10 dias do início da Copa do Mundo, Galvão Bueno testou positivo para a COVID-19 e precisou adiar a edição especial do programa Bem Amigos Especial, que marcaria sua despedida. Galvão já anunciou, neste ano, que o torneio de seleções será o último trabalho como narrador fixo na emissora, mas pretende seguir com projetos ocasionais por lá.