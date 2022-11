A saúde de Galvão Bueno ao testar positivo para variante Ômicron de Covid

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A 10 dias do início da Copa do Mundo, Galvão Bueno nem pensa em ficar de fora do quadro da TV Globo na transmissão da competição no Catar. Com teste de COVID-19 positivo, o jornalista precisou adiar a edição especial do programa Bem Amigos Especial, que marcaria sua despedida. Galvão já anunciou, neste ano, que o torneio de seleções será o último trabalho como narrador fixo na emissora, mas pretende seguir com projetos ocasionais por lá.

Em nota, a TV Globo enviou o seguinte comunicado: “O Bem Amigos Especial, previsto para o dia 14 de novembro, foi adiado porque Galvão Bueno positivou para Covid. Nos próximos dias, Galvão vai se recuperar para o trabalho na cobertura da Copa do Mundo no Catar. TV Globo e Sportv vão ajustar suas grades de programação na próxima segunda-feira”. Em vídeo gravado em casa, Galvão disse que pegou a variante Ômicron, mas está bem, fez exames e espera se recuperar logo, a tempo dos jogos.

Agora é esperar que a saúde do icônico narrador esteja firme para gritar o sonhado “É Hexa!”.

