Faustão vai passar por cirurgia no coração

Faustão, 73, internado há 12 dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, vai precisar passar por uma cirurgia no coração. Segundo Luciana Cardoso, esposa do comunicador, o procedimento não tem data para ocorrer e também não foram divulgados outros detalhes em matéria publicada pela Folha. O quadro de saúde de Fausto é estável como aponta o boletim médico enviado nesta quarta-feira, 17, à imprensa. “Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos”, diz a nota do centro médico.

