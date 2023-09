Família de Sandy se manifesta sobre fim de casamento

Giro VEJA - segunda, 25 de setembro

Cerco a militares na CPMI e PIB em alta na economia

Cerco de militares que tiveram cargo de destaque no governo de Jair Bolsonaro deve apertar ainda mais na CPMI dos Atos Golpistas. Novas convocações estão marcadas para serem ouvidas a partir desta terça-feira, 26. A começar pelo então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. As investigações na Comissão e a expectativa positiva de elevação do PIB para 2,92% neste ano são os temas do Giro VEJA.