O motivo da separação de Sandy e Lucas Lima

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima anunciaram o fim do casamento nesta segunda-feira, 25, pelas redes sociais. Após 24 anos juntos, o ex-casal publicou um comunicado que informa que a decisão não foi fácil, mas afirma que o relacionamento terminou em bons termos. “A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também”, afirmaram em uma postagem conjunta no Instagram. O desgaste da relação foi o motivo do término. “A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu”, continua o comunicado.

