Entenda por que Steven Spielberg já é o grande vencedor do Oscar 2022

Aos 75 anos, Steven Spielberg está no auge da longeva carreira de cineasta. A menos de 50 dias da 94ª edição do Oscar 2022, ele já pode ser considerado o grande vencedor da premiação. Nesta terça, 8, quando os indicados foram anunciados, Spielberg se tornou a primeira pessoa a concorrer à categoria de Melhor Diretor em seis décadas diferentes.

Concorrendo este ano com o filme Amor, Sublime Amor (West Side Story, em inglês), Spielberg recebeu sua primeira indicação para a categoria em 1978 pelo longa-metragem Contatos Imediatos de Terceiro Grau.

Na década seguinte, concorreu ao prêmio com Caçadores da Arca Perdida (1987) e ET (1983), mas só recebeu a estatueta dourada pelos trabalhos desenvolvidos em A Lista de Schindler (1994) e O Resgate do Soldado Ryan (1999). As indicações para Melhor Diretor seguiram com Munique (2006) e Lincoln (2013).

Antes de quebrar o recorde com sua sexta indicação, Spielberg e Martin Scorsese dividiam o título de diretores que concorreram ao prêmio em cinco décadas diferentes.

Além do prêmio de direção, o novo Amor, Sublime Amor recebeu indicações para Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante, Figurino, Realização em Som, Design de Produção e Cinematografia.