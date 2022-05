Gusttavo Lima homenageia Bolsonaro em meio à polêmica de verba pública

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gusttavo Lima voltou a causar nas redes sociais. Dessa vez, não por causa dos cachês milionários bancadas por prefeituras de cidades do interior do país. Na sexta-feira, 27, um helicóptero plotado em homenagem a Jair Bolsonaro sobrevoou Goiânia (GO), onde a comitiva presidencial passou em motociata. A aeronave pertence ao Frigorífico Goiás, de propriedade do cantor, que mora em Goiânia, segundo informações do site Metrópoles. Gusttavo já se declarou apoiador de Bolsonaro. A aeronave estava toda envelopada com adesivos da bandeira brasileira e uma foto no presidente logo abaixo das hélices.