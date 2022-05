Gusttavo Lima vai receber 1 milhão de reais por festa de prefeitura

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Só o cachê de Gusttavo Lima, 32 anos, já é o equivalente a dez vezes o investimento programado pela prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, em atividades artísticas e culturais para este ano. Como parte da comemoração aos 457 anos do município, a prefeitura planeja gastar mais de 1,5 milhão de reais com apresentações musicais no próximo mês. Tudo será armado num terreno no distrito de Piabetá, que fica próximo a um lixão. Bastou que a informação fosse divulgada, que as redes sociais do cantor foram imediatamente tomadas por comentários contrários a essa realização. Gusttavo é apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL) e já se manifestou contrário ao uso da Lei Rouanet para atividades culturais. Um dos protestos dizia: “Opaaaaa…Vi agora no RJ TV (Rio de Janeiro) que no aniversário de Magé , cidade aqui do RJ, vais receber mais R$ 1.000.000,00… Lei Rouanet para q? 800 mil num show, hein? Lei Rouanet pra que?”