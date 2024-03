Eduardo Bolsonaro faz propaganda de vinho da família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em uma semana atribulada para Jair Bolsonaro (PL), já que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente, e outras 16 pessoas por participação em esquema de fraude em registro no cartão vacinal contra a Covid-19, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não deixou os “negócios” de lado. Ele publicou neste domingo, 17, nos stories do Instagram, uma promoção de vinhos que levam o nome da família. As bebidas são comercializadas a 160 reais, mas podem ser adquiridas por 109 reais na promoção. A família Bolsonaro tem se engajado na divulgação de produtos. Em agosto do ano passado, Eduardo divulgou o lançamento de um calendário com fotos do pai. O produto faz parte da loja Bolsonaro Store, que também vende canecas, bonés e livros. O último lançamento assinado da família foi o perfume Jair Bolsonaro, idealizado pelo maquiador e influencer Agustin Fernandez.