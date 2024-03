Eduardo Bolsonaro é vetado de audiência no Congresso dos EUA: ‘censura’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi vetado de uma audiência no Congresso norte-americano. O deputado do Partido Democrata e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, Jim McGovern, vetou a audiência do congressista brasileiro na sexta-feira, 8. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu em fevereiro audiência para falar sobre o ‘sistema totalitário do Judiciário brasileiro’.

Em publicação no X, o bolsonarista criticou o veto e o associou à censura. “Para calar a verdade sobre o que está ocorrendo no Brasil recorreram à censura, que é a arma dos covardes e fracos. Não é só no Brasil que a esquerda se apropria do termo ‘direitos humanos’ e seleciona em quem jogará a culpa por suas supostas violações”, escreveu. Ele declarou que manterá sua “missão nos EUA” na próxima semana para conversar com mais deputados norte-americanos e encontrar outra comissão em que “a liberdade de expressão possa ser exercida”. Afirmou ainda que pretende fazer uma acusação sobre as “atrocidades” realizadas na “democracia relativa” brasileira.