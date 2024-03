‘Dublê’ de princesa: quem substituiu Kate Middleton no St. Patrick’s Day

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kate Middleton foi substituída durante o desfile da Guarda Irlandesa neste domingo, 17, em Londres, na Inglaterra. A princesa de Gales, que se recupera de uma cirurgia abdominal envolta por polêmicas, é coronel honorário do regimento e foi substituída por Lady Ghika, esposa do major-general do regimento, Sir Chris Ghika. Durante a cerimônia, um trevo é geralmente apresentado a um cão wolfhound irlandês pelo coronel, papel que era feito pela realeza. No mesmo dia, em meio a muita especulação sobre o sumiço dos compromissos, Kate teria sido vista fazendo compras com o príncipe William. Segundo os jornais The Sun e Daily Mail, ela e William estariam sem os filhos na Windsor Farm Shop, uma loja que vende produtos agrícolas. Porém, nenhuma foto do momento foi publicada, o que gera ainda mais dúvidas. Segundo a imprensa internacional, Kate falará abertamente sobre sua saúde quando retornar a compromissos públicos. Ela foi submetida a uma cirurgia para uma condição desconhecida na Clínica de Londres em 16 de janeiro, ao mesmo tempo em que o rei Charles III recebia tratamento no mesmo local para um câncer.