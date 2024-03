Kate Middleton reaparece pela primeira vez após cirurgia

Kate Middleton foi vista em público pela primeira vez desde que surgiram rumores e teorias conspiratórias com sua hospitalização em janeiro. A Princesa de Gales se isolou desde então, causando especulações sobre seu quadro de saúde. Nesta segunda-feira, 4, ela foi vista no banco do passageiro do carro de sua mãe, Carole, perto do Castelo de Windsor, no Reino Unido. Kate usava óculos escuros, segundo imagens divulgadas pelo site americano TMZ.