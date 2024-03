Kate Middleton é vista após emitir pedido de desculpas por foto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após sofrer acusações de ter uma ao lado dos filhos editada, a princesa de Gales pediu desculpas publicamente nesta segunda-feira, 11. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães”, escreveu a Princesa de Gales no X. O registro tinha o objetivo de sanar a curiosidade pública e as teorias da conspiração sobre o sumiço público de Kate, mas provocou ainda mais inquietação quanto ao seu bem-estar. O comunicado da princesa veio após uma série de especulações que surgiram online mediante a análise da foto, como “partes do pulso do casaco da princesa Charlotte estão faltando” ou “as mãos do príncipe Louis estão certas?”, e depois que muitas agências de notícias tiraram a foto do ar.

Horas depois de se desculpar por “qualquer confusão” em torno de sua foto do Dia das Mães, Kate foi vista saindo do Castelo de Windsor com o Príncipe William. No registro, não é possível ver com clareza a princesa, já que a imagem só apresenta o perfil da mulher dentro do carro. O compromisso que levou a saída é particular, já que a princesa de Gales adiou funções públicas durante sua recuperação privada após uma cirurgia abdominal.