Detalhes do casamento de 55 horas de Britney Spears com Jason Alexander

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 20 out 2023, 18h15 - Publicado em 22 out 2023, 11h00

Em seu livro The Woman in Me, previsto para ser lançado no dia 24 de outubro, Britney Spears dá detalhes sobre seu casamento de 55 horas com Jason Alexander. Durante uma viagem de Ano-Novo para Las Vegas em 2004, após dias de muita festa Britney e Jason acabaram passando a noite juntos. “Eu nem me lembro daquela noite, mas pelo que descobri, ele e eu ficamos no quarto do hotel e ficamos acordados até tarde assistindo filmes – Mona Lisa Smile e The Texas Chainsaw Massacre – então tivemos a brilhante ideia de ir à Capelinha Branca às três e meia da manhã”, escreveu ela em seu livro de acordo com a revista Time, que obteve uma cópia antecipada.

“As pessoas me perguntaram se eu o amava. Para ser clara: ele e eu não estávamos apaixonados. Eu estava honestamente muito bêbada – e provavelmente, em um sentido mais geral naquela época da minha vida, muito entediada”, continua o relato. Assim que sua família descobriu sobre o casamento, eles ‘fizeram um grande alarde por conta de uma diversão inocente’, de acordo com a cantora. Com a pressão da família, Britney e Alexander anularam o casamento depois de 55h, sendo esta, na visão da artista, uma das primeiras vezes que seus familiares tentaram controlar sua vida.