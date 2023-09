O novo namorado de Britney Spears com passado criminoso, segundo site

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a divórcio de Sam Asghari, 29, Britney Spears, 41, está namorando Paul Richard Soliz, 37, seu ex-funcionário com passado criminoso. Uma segunda fonte afirmou ao site Page Six que Paul teria sido contratado há cerca de um ano para trabalhar para Britney no papel doméstico para “limpar banheiros, esfregar o chão e recolher o lixo”.

Em abril de 2014, ele foi condenado por perturbação da paz, além de ser acusado de colocar crianças em perigo, o que foi indeferido devido a uma negociação de confissão, de acordo com os autos do tribunal. Em 2016, foi condenado por dirigir sem carteira, enquanto uma acusação separada de dirigir com carteira suspensa foi rejeitada devido a uma negociação de confissão. O mais recente desentendimento ocorreu em dezembro, quando ele já trabalhava para Britney – foi condenado por porte criminoso de arma de fogo.

