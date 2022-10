Dandara Mariana substitui Iza como rainha da Imperatriz Leopoldinense

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caberá a Dandara Mariana substituir a cantora Iza no próximo carnaval à frente da bateria da Imperatriz Leopoldinense. A coluna soube em primeira mão que a atriz teve uma reunião na noite desta quarta-feira, 27, na casa da presidente da escola, Cátia Drummond, onde foi sacramentada a parceria. Além de sambas antológicos, a Imperatriz é conhecida por ter rainhas “elegantes”. Luiza Brunet fez história na escola, embalando vários títulos nos anos noventa. Mais recentemente, Cris Vianna também passou por lá. E, por fim, Iza saiu após se desentender com a direção devido a compromissos profissionais fora do carnaval.

Dandara conhece bem o riscado da Sapucaí: Já foi da comissão de frente da Unidos de Padre Miguel, desfilou na Vila Isabel e na Paraíso do Tuiuti e foi destaque de chão do Salgueiro no último carnaval. Apaixonada por dança, foi destaque na competição Dança dos Famosos, quando ficou num injusto segundo lugar – merecia o título. Em Travessia, a atriz interpreta Talita, a assessora de Marketing da Construtora Guerra, uma mulher ligada às tecnologias e ao universo digital. Superantenada nas tendências digitais, ela tenta convencer Guerra (Humberto Martins), o pai de Chiara (Jade Picon), a fazer um shopping no metaverso. Apesar da novela estar mal das pernas, Dandara tem dado conta do recado como uma grata surpresa na sofrível trama de Glória Perez. Promete!