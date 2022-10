A gota d’água para Iza perder o posto de rainha de bateria da Imperatriz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Imperatriz Leopoldinense não terá mais Iza como rainha de bateria para o Carnaval de 2023. Oficialmente, a agremiação divulgou uma nota informando que a “decisão foi tomada devido à incompatibilidade de agenda da Iza com os compromissos da escola”. A nota diz ainda que “ambas entendem que a relação de uma das principais representatividades femininas da agremiação carece de uma conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade, a mais importante força motriz de uma escola de samba e infelizmente, os outros compromissos da cantora no momento não permitem que isso aconteça agora”. A mesma nota foi compartilhada pela cantora em seu perfil no Instagram (veja abaixo).

Nos bastidores, conta-se que o clima entre a direção e a cantora andava bastante estremecido. A gota d’água foi ela ter confirmado que estaria presente na final da disputa de samba-enredo e, pouco antes, cancelou a ida à quadra alegando agenda profissional.

A final aconteceu na madrugada de terça-feira, 17 para quarta-feira, 18, na quadra, em Ramos, zona norte do Rio. Enquanto Iza se apresentava no Prêmio Multishow, a assessoria da Imperatriz divulgava nota oficial de seu desligamento. A parceria firmada em 2020 desandou de vez quando se percebeu que o samba nunca estava entre suas prioridades.

