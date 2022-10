Sem política, mas firme na militância: Como foi o Prêmio Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apresentado por Glovia Groove e Linn da Quebrada, com inserções de Marcos Mion, o Prêmio Multishow, realizado na Jeunesse Arena, da Barra da Tijuca, na noite desta terça-feira, 18, foi marcado por falas de empoderamento, feminismo e diversidade. Se faltou protesto político, como nas edições anteriores, sobrou discurso pela maior abrangência de artistas pouco contemplados em veículos tradicionais.

Entre os mais badalados, Seu Jorge não falou com a imprensa, diante da polêmica recente em um show realizado no sul do país, no qual sofreu racismo. Alexandre Pires, seu parceiro de turnê, falou por ele. Ludmilla, com look poderoso, alfinetou e elogiou os novos tempos: “O maio prêmio é ver tanta gente reconhecida pelo seu trabalho. É o maior prêmio que eu poderia ganhar hoje”. A declaração é porque as últimas edições foram bastante criticadas pela falta de diversidade na premiação – quase sempre dominada por três nomes: Luan Santana, Ivete Sangalo e Anitta. Nenhum dois três deu as caras dessa vez. Anitta, ainda assim, levou os prêmios de Artista do Ano e clipe TVZ.

Alguns dos principais vencedores:

REVELAÇÃO DO ANO – Ana Castela

DUPLA DO ANO – Maiara e Maraisa

GRUPO DO ANO – Lagum

SHOW DO ANO – Alexandre Pires e Seu Jorge

MÚSICA DO ANO – Envolver (Anitta)

ÁLBUM DO ANO – LUME (Felipe Ret)

VOZ DO ANO – Gloria Groove

HIT DO ANO – Maldivas (Ludmilla)

ARTISTA DO ANO – Anitta – vencedora

CLIPE TVZ DO ANO – Boys don’t cry (Anitta)