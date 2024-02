Conheça a herdeira que receberá fortuna do testamento de Bill Gates

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bill Gates, dono da Microsoft, e Melinda Gates se conheceram no trabalho e ficaram juntos por 27 anos. O casal é pai de três filhos: Jennifer, Rory, Phoebe, porém desenvolvem em conjunto um “quarto filho”. Apesar de separados desde 2021, eles continuam trabalhando juntos na Bill & Melinda Gates Foundation – quarta herdeira da família. A fundação foi criada por Gates no fim dos anos 1990, quando ele leu uma reportagem sobre mortes de crianças nos países em desenvolvimento devido a doenças que poderiam ser evitadas com investimentos relativamente pequenos.

O empresário, que é atualmente o sétimo homem mais rico do mundo segundo a Forbes, com uma fortuna estimada em 124,4 bilhões de dólares, já declarou que a fundação, seu “quarto filho”, é seu principal interesse. “Ela promove nossa visão de que todos devem poder viver uma vida saudável e produtiva. O dinheiro não tem utilidade para mim além de um certo ponto. A sua utilidade reside exclusivamente na construção de uma organização e na entrega de recursos aos mais pobres”, diz.

Desde o início, a fundação já recebeu 53,8 bilhões de dólares do casal, principalmente em ações da Microsoft. Hoje a Bill & Melinda Gates Foundation é uma entidade global, com atividades em 130 países, diretamente ou em parceria com entidades locais. Sobre os três filhos, o bilionário já afirmou que cada um deles vai herdar “apenas 10 milhões de dólares”, o que representa 0,02% de sua fortuna.