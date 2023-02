Quem é a nova namorada de Bill Gates

Bill Gates, 67 anos, está namorando Paula Hurd, 60, viúva de Mark Hurd, que foi CEO da Oracle e ex-chefe da Hewlett-Packard. O casal foi fotografado assistindo à final de simples masculino no Aberto da Austrália em Melbourne, Austrália, na semana passada. Gates finalizou em 2021 o divórcio de Melinda French Gates, com quem foi casado por 27 anos e teve três filhos.

O co-fundador da Microsoft foi questionado pela BBC News em uma entrevista recente se estaria aberto para encontrar um novo amor. “Claro, não sou um robô”, respondeu. Paula é conhecida por ser uma filantropa. Ela trabalhava como executiva de tecnologia, antes de se tornar planejadora de eventos. Bill e Paula se conhecem através de amigos em comum.

Bill Gates has been dating Paula Hurd, the widow of late Oracle co-CEO Mark Hurd, for more than a year, @PageSix reports. pic.twitter.com/HmRCpTGrJ1

— Pop Crave (@PopCrave) February 8, 2023