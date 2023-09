Como foi o reencontro de Sandy e Lucas no ‘Altas Horas’ após separação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sandy e Lucas Lima participaram nesta terça-feira, 26, das gravações do Altas Horas que será exibido no sábado, 30, na TV Globo. Será a primeira vez que o agora ex-casal aparece publicamente na televisão para conversar sobre terminar o casamento sem desavenças. De acordo com relatos dos bastidores, Sandy não chorou, mas Lucas ficou com olhos marejados em vários momentos. Os dois estavam sem alianças e contaram que vão seguir com todos os compromissos profissionais já agendados.

