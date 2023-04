Como equipe do ‘Encontro’ se divide entre Patrícia Poeta e Manoel Soares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não anda nada amistoso o clima nos bastidores do Encontro. Desde que foi flagrada com um semblante triste durante um passeio na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, no último final de semana, Patrícia Poeta evita comentar até mesmo nos bastidores do programa qualquer coisa que não seja relativa às pautas a serem abordadas na transmissão. Antes, falava sobre amenidades do dia a dia com a equipe, contando o que fez fora dos sets.

Uma pessoa da equipe contou à coluna, que ela já não brinca nem interage direito com os demais. A apresentadora está abatida, quase sempre cabisbaixa e silenciosa pelos corredores, desde que se intensificaram as críticas nas redes sociais pela maneira como trata seu colega de palco, Manoel Soares. Ao contrário do que acontece no ar, quando Manoel está conversando com o pessoal, ela não o interrompe – simplesmente porque nem fica por perto. Mesmo assim há quem a defenda, até pelo prestígio que ainda tem com a direção da emissora; mas é crescente (e cada vez maior) a turma que fica ao lado de Manoel. Isso não lhe desce de jeito nenhum. A julgar pelas atitudes recentes, Patrícia não pensa em mudar o tom. Aposta que pode vencer essa queda de braço. Procurada, Patrícia não fala a respeito dos últimos acontecimentos.