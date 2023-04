Patrícia Poeta ignora ausência de Manoel Soares no ‘Encontro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Envolvido em nova polêmica com Patrícia Poeta, que passou em sua frente diante das câmeras e causou revolta do público do Encontro, Manoel Soares fez declaração no programa Papo de Segunda sobre as críticas que recebe na carreira, na noite desta segunda-feira, 3. “Eu, por exemplo, fui uma pessoa em um cenário da minha vida que eu sempre fui muito criticado. Então, a crítica doeu muito e quando a crítica batia eu já tinha uma memória afetiva de dor que, maluco, doía demais. As críticas quando batiam em você [João Vicente de Castro], provavelmente você tinha uma agenda de resiliência tão montada que, talvez, você conseguia lidar com essa crítica e avançar. Essa agenda de resiliência em mim não estava tão forte assim a ponto da crítica virar construtiva de uma hora para outra. Eu sempre achava que era pessoal, porque as porradas que tomei sempre foram personalizadas, é muito difícil de você entender o processo construtivo da crítica”.

Nesta terça-feira, 4, um dia após polêmica com Poeta, Manoel não apareceu no programa. Ela não mencionou a ausência do parceiro.