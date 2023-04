Manoel Soares se pronuncia após ‘climão’ com Patrícia Poeta ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O nome do apresentador Manoel Soares, 43, virou assunto, mais uma vez, nas redes sociais por causa de um suposto “climão” com a apresentadora Patrícia Poeta, 46, no programa Encontro, da Globo. Nesta segunda, 3, um trecho do comunicador sendo interrompido pela colega ao vivo gerou polêmica e os internautas repudiaram a atitude dela. Horas depois, Soares fez publicações sobre amor e trabalho. Nos stories do Instagram, fez uma selfie e escreveu a mensagem: “Amor é a chave”, sem dar mais detalhes. Em outro momento, compartilhou um vídeo do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica falando sobre trabalho.

No vídeo, Mujica diz: “A filosofia não está na moda porque não custa dinheiro. Mas há muita infelicidade no mundo, não só pobreza. Há pobreza aqui [na cabeça] e na alma. […] E você não compra com dinheiro, compra com o tempo de sua vida que gastou ter esse dinheiro. Mas o tempo da vida não se repõe. A vida é uma aventura”. Depois da repercussão negativa, Poeta justificou o erro como uma consequência do trabalho ao vivo. “Foi uma casualidade, das várias que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. A jornalista pontuou que, ao notar a interrupção, pediu desculpas imediatamente para Soares. “Coisas de programa ao vivo”, disse ela ao UOL, ao comentar o episódio com o colega.

A emissora fala tanto de antirracismo, mas não é a primeira vez que a gente vê uma cena em que Patrícia Poeta parece destratar Manuel Soares. A gente precisa exigir que ele seja tratado com o mínimo de respeito e profissionalismo. Inadmissível isso. pic.twitter.com/MoB6H3EU1t — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) April 3, 2023

