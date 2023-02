Anúncio de Manoel Soares em novo programa evidencia críticas a Poeta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O anúncio do apresentador Manoel Soares como um dos novos integrantes do Papo de Segunda, do GNT, evidenciou críticas à sua colega de programa, Patrícia Poeta. Isso porque os telespectadores apontam que a jornalista dá pouco espaço ao parceiro de cena. Os ácidos comentários nas redes sociais acontecem desde que eles começaram a dividir a apresentação do Encontro. Um dos episódios mais recentes foi o da morte de Glória Maria, quando muitos internautas acusaram Poeta de não deixar Manoel falar. Com a divulgação do novo programa, as alfinetadas à apresentadora se intensificaram.

Enfim, a Globo reconheceu o erro de rebaixar o Manoel Soares a auxiliar da Poeta. O kra é o novo apresentador do Papo de Segunda, no GNT. Merecido demais! — paulo (@opauloojunior) February 8, 2023

@patriciapoetap deixa o @ManoelSoares_ falar kkkkkk ele também faz parte do programa.#encontro — V I V I A N L O U I S E 🌱🔆 (@louise_silvano) February 8, 2023

#PatriciaPoeta sempre péssima na condução de assuntos sérios a #JenniferDiaz contando seu relato sobre o sequestro relâmpago e a bunita dando sensações DELA que não viveu o ocorrido. Deveria ter sido entrevistada pelo @ManoelSoares_ que com certeza teria mais tato 🤎 #encontro — Dodô 🤎 (@DommenicaMoraes) February 8, 2023

Continua após a publicidade