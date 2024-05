Varejo online reduz a perda de hortifrútis

De acordo com pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2019 cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos, ou 17% do total disponível para os consumidores, foram parar no lixo das residências, varejos e restaurantes.

Esse peso equivale a aproximadamente 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados – se alinhados, eles poderiam dar sete voltas ao redor da Terra.

Mas o descarte de alimentos não para por aí. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, sigla do inglês Food and Agriculture Organization) estima que, entre a colheita e a chegada aos pontos de venda no varejo, cerca de 14% dos legumes, verduras e frutas são perdidos. Essa quantidade poderia reduzir os números alarmantes de pessoas em situação de insegurança alimentar grave ou moderada – só no Brasil são aproximadamente 70 milhões.

O descarte de alimentos, do campo à mesa

Por trás dessa elevada perda dos hortifrútis entre a saída da fazenda e a chegada aos mercados estão falhas e descuidos tanto na fase do transporte quanto do armazenamento. Fatores como a má qualidade das instalações e do acondicionamento bem como a falta de refrigeração prejudicam não só a textura, o sabor e a cor, mas também suas propriedades nutritivas.

Somam-se a isso as compras excessivas, feitas pelos mercados tradicionais, que por não terem previsibilidade de suas vendas futuras acabam acumulando produtos em seus estoques, e o pior, mantendo-os em condições inadequadas em lojas físicas. O resultado? Tomates mofados, frutas que passaram do ponto, verduras estragadas.

É uma conta que não fecha, e na qual todos ficam no negativo: quanto maior o descarte de alimentos, mais pessoas passam fome e mais caros se tornam esses itens.

Como mudar esse cenário?

As Nações Unidas estabeleceram a meta de reduzir as perdas e desperdícios de alimentos como um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Conhecida como Meta 12.3 dos ODS, ela estipula que até 2030 o mundo reduza o descarte de alimentos pela metade.

A meta é ambiciosa e para alcançá-la é preciso que todos façam a sua parte. No transporte e armazenamento, mais cuidado com a temperatura e embalagem, entre outros fatores, para preservar a aparência e o valor nutricional.

Já na casa do consumidor, vale planejar melhor as compras e o preparo das refeições, armazenar os alimentos de forma mais adequada e buscar receitas para reaproveitar aquelas sobrinhas da geladeira.

A revolução do comércio online

O setor do varejo online vem se destacando por sua capacidade de manter a qualidade dos hortifrútis e, consequentemente, reduzir a quantidade jogada no lixo.

Na Shopper Fresh, por exemplo, a atenção com esses itens está presente em todas as etapas, desde a seleção dos fornecedores até a entrega na casa do consumidor. Assim, enquanto nos mercados os alimentos são mantidos em temperaturas inadequadas para a conservação, na Shopper eles permanecem em condições controladas, específicas para preservar todas as suas propriedades.

Além disso, a Shopper Fresh adquire os alimentos por demanda – o sistema adotado pela empresa é o de compra programada. Ou seja, só depois que efetua a venda, ela adquire o item do produtor, uma estratégia que contribui justamente para evitar perdas e garantir que os hortifrútis cheguem fresquinhos à sua casa – e por um preço bem melhor.

