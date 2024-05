A indenização de Marcos Mion em processo por uso irregular de imagem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcos Mion processou a empresa Elo7, de serviços de informática, por utilização sem autorização de sua imagem nos perfis do Instagram (“@elo7br” e “@elo7bebe”), próximo à data comemorativa do Dia dos Pais de 2022. A juíza Maria Carolina de Mattos condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de 50 mil reais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 10 mil reais. Além disso, a Elo7 ainda terá que arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de Mion.

Quando ainda em julgamento, a defesa de Mion alegou que, por ser uma pessoa “renomada e conhecida celebridade no ramo do entretenimento televisivo, possui diversos contratos publicitários junto a empresas de diversos segmentos comerciais, cujo objeto consiste na licença do uso de seu nome e imagem para exploração comercial, porém não houve negociação com as requeridas, as quais se aproveitaram do seu nome e imagem de forma ilícita”, segundo trecho de decisão que a coluna GENTE teve acesso. Por outro lado, a empresa afirmou que a postagem tinha tom humorístico ( de “meme” ou “gif”) com a imagem do autor extraída do reality A Fazenda, exibido pela Rede Record.