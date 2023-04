O problemão que a Globo gerou e não sabe como resolver no ‘Encontro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que juntou no mesmo sofá Manoel Soares e Patricia Poeta, substituindo Fatima Bernandes, a Globo não sabe como lidar com o problema nos bastidores do Encontro, que foi intensificado com o passar dos meses. Conforme a coluna apurou, o clima entre os dois apresentadores está ficando insustentável. A última polêmica envolveu uma passada ‘despercebida’ ao vivo em frente à câmera feita por Poeta enquanto o colega falava, nesta segunda-feira, 3. O que demonstra total desdém com Manoel, várias vezes cortado por ela sem a menor cerimônia.

A emissora chegou a ponto de divulgar que a apresentadora principal é ela, enquanto Manoel é um articulador para os assuntos centrais levantados na pauta diária. Tirar Poeta do ar é, por enquanto, tema fora de cogitação internamente. Pesquisas dão conta de que ela agrada aos anunciantes e à audiência herdada pelo Mais você, que mudou de horário. Por outro lado, tirar Manoel sem ter como remanejá-lo para outro vespertino contraria a política de dar maior espaço à diversidade, em prática em vários produtos da casa. Ou seja, a guerra do Encontro ainda deve gerar mais desconfortos no ar. Sem química, Manoel e Poeta seguem se desencontrando.